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Из Караганды в Арысь отправлена гуманитарная помощь

Помощь включает продукты питания, одежду, предметы первой необходимости.

Фото : Instagram24 июня 2019, 21:02

10 тонн гуманитарного груза отправлено авиарейсом из Караганды в город Арысь, пострадавший от взрыва на военном складе. Помощь включает продукты питания, одежду, предметы первой необходимости, сообщает Zakon.kz.

Утром 24 июня взрыв прогремел в воинской части в городе Арысь Туркестанской области. В регионе была объявлена чрезвычайная ситуация. В Арысь направлено 463 человека личного состава и 53 единицы техники подразделений МВД РК. Жители города эвакуированы.

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