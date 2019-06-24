Коллектив Zakon.kz перечислит дневной заработок в помощь пострадавшим в Арыси

Взрывы на складах нарушили спокойную жизнь целого города.

Редакция Zakon.kz приняла решение перечислить дневной заработок сайта в помощь пострадавшим в Арыси.

В таких ситуациях – страшных, экстренных – и становится видно, кто из нас человек. Редакция Zakon.kz не в силах оставаться в стороне. Все, что получим, мы отдадим для того, чтобы помочь людям, чтобы помочь маленьким напуганным детям, которые спрашивают у родителей: "Пап, мам, что происходит?". Мы надеемся, что наши деньги помогут и тем солдатам, которые самоотверженно помогали гражданским уходить подальше от взрывов, при этом мысленно прощались с родителями и теми, кого они любят.

#Арыс, біз біргеміз!!! Держитесь!

24 июня в городе Арыси произошли взрывы на военном складе. Пострадали 52 человека, 34 – в больницах, один погиб. Дети потерялись, их ищут и собирают в эвакуационных пунктах.

Нарушена спокойная жизнь целого города. Практически всех эвакуировали. На место происшествия отправился Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, чтобы лично разобраться в причинах и оказать помощь.

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