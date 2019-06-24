Город восстановим, я беру это под личный контроль - Токаев встретился с жителями города Арысь

Жители поблагодарили президента.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Арысь, сообщает Zakon.kz.

Информацию подтвердил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали.

Президент пообщался с горожанами.

- Город восстановим. Все будет нормально. Это чрезвычайная ситуация. Что поделать, и такое бывает. Правительство выделит средства, поможет, не переживайте, все будет хорошо. Сделаем ремонт, деньги будут, - сказал Касым-Жомарт Токаев, - Все понимаю, уверяю вас, все будет хорошо.

Жители поблагодарили президента.

- Все в области будут помогать. Главное правительство вам поможет. Две области – Акмолинская и Павлодарская уже предлагают взять детей, чтобы они смогли отдохнуть после пережитого кошмара. Чуть-чуть потерпите. Все будет нормально. Я беру эти вопросы под личный контроль, - добавил Касым-Жомарт Токаев.

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