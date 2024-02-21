Токаев встретился с Путиным в Казани

Президент Казахстана провел встречу с Владимиром Путиным. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента России за приглашение посетить Казань, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, Касым-Жомарт Токаев отметил позитивную динамику двусторонних отношений Казахстана и России.



"Это наша первая встреча в новом году, Владимир Владимирович. Все мы в ожидании президентских выборов, которые состоятся 17 марта в России. Каких-либо сомнений в конечном результате, конечно, нет, потому что Россия под Вашим авторитетным руководством достигает впечатляющих успехов. По сути дела, Вы своими заявлениями, действиями формируете глобальную повестку дня. Российская экономика, несмотря на очень сложные условия, достигла больших успехов. Естественно, это положительным образом сказывается на ходе нашего сотрудничества и на выполнении тех договоренностей, которые были нами достигнуты во время Вашего государственного визита в Казахстан в ноябре прошлого года. Обе стороны, правительства успешно, на мой взгляд, работают над реализацией договоренностей. Уже есть конкретные результаты", – сказал президент Казахстана.

Ранее сообщалось, что Токаев с рабочим визитом прибыл в Казань. 21 февраля глава государства оценил инициативы "Татнефти" по развитию казахстанской нефтегазовой промышленности.

