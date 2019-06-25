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Президент навестил пострадавших от взрывов в Арыси

Президент поручил принять дополнительные меры по организации медицинской помощи в зоне ЧП.

Фото : Акорда25 июня 2019, 01:09

Глава государства посетил больницу в городе Шымкенте, где встретился с пострадавшими от взрывов в Арыси, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-секретаря президента Берика Уали.

Касым-Жомарту Токаеву рассказали о состоянии раненых. Президент поручил принять дополнительные меры по организации медицинской помощи в зоне ЧП. В беседе с пострадавшими Глава государства пожелал им скорейшего выздоровления.

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