Президент навестил пострадавших от взрывов в Арыси
Президент поручил принять дополнительные меры по организации медицинской помощи в зоне ЧП.
Фото : Акорда25 июня 2019, 01:09
Глава государства посетил больницу в городе Шымкенте, где встретился с пострадавшими от взрывов в Арыси, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-секретаря президента Берика Уали.
Касым-Жомарту Токаеву рассказали о состоянии раненых. Президент поручил принять дополнительные меры по организации медицинской помощи в зоне ЧП. В беседе с пострадавшими Глава государства пожелал им скорейшего выздоровления.
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