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1149 детей переданы родителям, 15 ищут своих близких - МОН РК

Всего в 48 центров прибыло 3 860 человек, из них - 914 детей от 0 до 18 лет.

Фото : Atameken Business Channel25 июня 2019, 08:58

В Министерстве образования и науки сообщили обновленную информацию об эвакуации жителей Арыси, передает Zakon.kz.

Так, 1149 детей были переданы родителям, еще 15 ищут своих близких.

В течение суток были созданы областной штаб, а также действуют 48 центров по дислокации населения. В Арыси функционируют 40 школ (18 399 детей), 50 дошкольных организации (5 071 детей). В зоне опасности находились 13 школ (11 377 детей), шесть государственных 23 частных детских сада (3 278 детей), которые были эвакуированы.

В шести районах (в городах Шымкент, Туркестан, Сарыагашском, Казыгуртском, Ордабасинском, Шардарийнском, Отырарском районах) на базе средних школ, колледжей, детских садов, школ-интернатов созданы места для проживания. Они обеспечены питьевой водой, горячим питанием, постельными принадлежностями, одеждой и предметами личной гигиены.

Всего в 48 центров прибыло 3 860 человек, из них - 914 детей от 0 до 18 лет. В каждом пункте работают педагоги-психологи. Всего задействованы 158 человек.

Штабы работают в кругосуточном режиме. Работы продолжаются.

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