Павлодарская область готова принять в летние оздоровительные лагеря 300 детей из Арыси
Наш народ всегда славился тем, что готов поддержать друг друга в трудную минуту.
Об этом глава региона Булат Бакауов написал в своем Instagram, передает корреспондент pavlodarnews.kz.
- Наш народ всегда славился тем, что готов поддержать друг друга в трудную минуту. Сегодня, когда в городе Арысь Туркестанской области произошла чрезвычайная ситуация, мы не можем остаться в стороне, потому что это общая трагедия всех казахстанцев. Павлодарская область выражает готовность принятия 300 детей Арыси в свои летние оздоровительные лагеря и позаботиться о них, - написал Булат Бакауов.
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Бүгін Арыс елді-мекенінде болған оқиға туралы барлығымыз xабардармыз. Дәл осындай қиын сәтте барлық ел болып қол ұшын беруіміз керек. Сондықтан Павлодар облысы Арыстың 300 баласын аймақтың жазғы сауықтыру лагерлерінде қабылдауға дайындығын білдіреді. Сонымен қатар, Арыс тұрғындарына көмек жинау үшін арнайы пункт құрылды. Арыс тұрғындарының өз үйлеріне аман-есен оралуларына тілектеспін! Наш народ всегда славился тем, что готов поддержать друг друга в трудную минуту. Сегодня, когда в городе Арысь Туркестанской области произошла чрезвычайная ситуация, мы не можем остаться в стороне, потому что это общая трагедия всех казахстанцев. Павлодарская область выражает готовность принятия 300 детей Арыса в свои летние оздоровительные лагеря и позаботиться о них. #АрысБiзБiргемiз
Напомним, 24 июня 2019 года на территории воинской части 44859 Министерства обороны РК в городе Арысь Туркестанской области произошел взрыв с последующем загоранием. Местных жителей эвакуировали. Данные о пострадавших постоянно меняются. В больницы госпитализированы десятки людей. Также аким Туркестанской области Умирзак Шукеев сообщил об одном погибшем. Снаряд попал в его машину. По данным акимата, более 170 детей, эвакуированных из Арыси, нашли своих родителей. Поиски потерявшихся продолжаются.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил разобраться в причинах ЧП и ликвидировать его последствия. В МВД призвали не поддаваться панике и доверять проверенной информации из официальных источников. В Министерстве обороны РК прокомментировали, что на военном складе не хранились мощные и опасные авиационные бомбы и радиоактивные боеприпасы. К месту чрезвычайной ситуации от Вооруженных Сил привлечено около 1800 человек личного состава, более 50 единиц техники, 6 летательных аппаратов, в том числе беспилотный летательный аппарат для воздушной разведки, начали свою работу военные саперы.
В поддержку местных жителей по всей стране стартовала акция "Арыс, біз біргеміз" и для оказания помощи пострадавшим от событий в Арыси был создан Корпоративный фонд социального развития "Туркестан" при акимате Туркестанской области.
Реквизиты Корпоративного фонда социального развития "Түркістан"
Туркестанская область город Туркестан,
Кызылорда тас жолы , здание 34 А,
Почтовый индекс 161200
БИН 100440016000
Филиал АО "ForteBank" в городе Туркестан
ИИК KZ7196528F0007014540 БИК IRTYKZKA
В Павлодаре молодежное крыло Jas Otan совместно с областным филиалом партии Nur Otan открыли круглосуточный штаб для сбора материальной помощи. Он расположен по адресу: ул. Кривенко,25-А.
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