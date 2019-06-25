Павлодарская область готова принять в летние оздоровительные лагеря 300 детей из Арыси

Наш народ всегда славился тем, что готов поддержать друг друга в трудную минуту.

Об этом глава региона Булат Бакауов написал в своем Instagram, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

- Наш народ всегда славился тем, что готов поддержать друг друга в трудную минуту. Сегодня, когда в городе Арысь Туркестанской области произошла чрезвычайная ситуация, мы не можем остаться в стороне, потому что это общая трагедия всех казахстанцев. Павлодарская область выражает готовность принятия 300 детей Арыси в свои летние оздоровительные лагеря и позаботиться о них, - написал Булат Бакауов.

Напомним, 24 июня 2019 года на территории воинской части 44859 Министерства обороны РК в городе Арысь Туркестанской области произошел взрыв с последующем загоранием. Местных жителей эвакуировали. Данные о пострадавших постоянно меняются. В больницы госпитализированы десятки людей. Также аким Туркестанской области Умирзак Шукеев сообщил об одном погибшем. Снаряд попал в его машину. По данным акимата, более 170 детей, эвакуированных из Арыси, нашли своих родителей. Поиски потерявшихся продолжаются.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил разобраться в причинах ЧП и ликвидировать его последствия. В МВД призвали не поддаваться панике и доверять проверенной информации из официальных источников. В Министерстве обороны РК прокомментировали, что на военном складе не хранились мощные и опасные авиационные бомбы и радиоактивные боеприпасы. К месту чрезвычайной ситуации от Вооруженных Сил привлечено около 1800 человек личного состава, более 50 единиц техники, 6 летательных аппаратов, в том числе беспилотный летательный аппарат для воздушной разведки, начали свою работу военные саперы.

В поддержку местных жителей по всей стране стартовала акция "Арыс, біз біргеміз" и для оказания помощи пострадавшим от событий в Арыси был создан Корпоративный фонд социального развития "Туркестан" при акимате Туркестанской области.

Реквизиты Корпоративного фонда социального развития "Түркістан"

Туркестанская область город Туркестан,

Кызылорда тас жолы , здание 34 А,

Почтовый индекс 161200

БИН 100440016000

Филиал АО "ForteBank" в городе Туркестан

ИИК KZ7196528F0007014540 БИК IRTYKZKA

В Павлодаре молодежное крыло Jas Otan совместно с областным филиалом партии Nur Otan открыли круглосуточный штаб для сбора материальной помощи. Он расположен по адресу: ул. Кривенко,25-А.

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