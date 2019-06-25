Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Арыси уже задержали мародеров

В городе работает 75 нарядов полиции для того, чтобы не было фактов краж и похищений.

Фото : Newsland25 июня 2019, 09:24

Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев сообщил, что по периметру города Арысь выставлены полицейские посты, передает корреспондент Zakon.kz.

- В настоящее время по периметру города Арысь выставлены посты. Практически никого в городе не осталось. Имеются повреждения жилых домов, а также неразорвавшиеся снаряды. Доступ граждан в город запрещен, - сказал он на заседании правительства.

По его данным, в городе работает 75 нарядов полиции для того, чтобы не было фактов краж и похищений.

- Уже задержано три человека, которыми совершено два преступления - разграблен один магазин и кража с одного жилого дома, - уточнил Тургумбаев.

Напомним, 24 июня в городе Арысь раздался взрыв на военном складе. На данный момент число погибших составляет 2 человека: один гражданский и один военнослужащий. В общей сложности с учетом информации полученной от управления здравоохранения Туркестанской области и регионального отделения санитарной авиации г. Шымкент всего обратились за медицинской помощью 165 человек, из них: 76 человек после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение, 89 пациентов госпитализированы на стационарное лечение.

Оксана Скибан, Нур-Султан


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты