В Арыси уже задержали мародеров

В городе работает 75 нарядов полиции для того, чтобы не было фактов краж и похищений.

Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев сообщил, что по периметру города Арысь выставлены полицейские посты, передает корреспондент Zakon.kz.

- В настоящее время по периметру города Арысь выставлены посты. Практически никого в городе не осталось. Имеются повреждения жилых домов, а также неразорвавшиеся снаряды. Доступ граждан в город запрещен, - сказал он на заседании правительства.

По его данным, в городе работает 75 нарядов полиции для того, чтобы не было фактов краж и похищений.

- Уже задержано три человека, которыми совершено два преступления - разграблен один магазин и кража с одного жилого дома, - уточнил Тургумбаев.

Напомним, 24 июня в городе Арысь раздался взрыв на военном складе. На данный момент число погибших составляет 2 человека: один гражданский и один военнослужащий. В общей сложности с учетом информации полученной от управления здравоохранения Туркестанской области и регионального отделения санитарной авиации г. Шымкент всего обратились за медицинской помощью 165 человек, из них: 76 человек после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение, 89 пациентов госпитализированы на стационарное лечение.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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