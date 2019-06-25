Алматинские вокзалы переходят в собственность города

Это позволит эффективно развивать вокзалы как часть транспортной инфраструктуры мегаполиса.

С 1 июля текущего года железнодорожные вокзалы Алматы-1 и Алматы-2 перейдут в коммунальную собственность акимата города, передает Zakon.kz.

- Причиной передачи вокзалов является необходимость реконструкции, которая позволит увеличить пропускную способность и создать более комфортные условия для пассажиров. Это позволит эффективно развивать вокзалы как часть транспортной инфраструктуры мегаполиса. сообщили в управлении городской мобильности Алматы.

Реконструкция Алматы-1 предполагает строительство современных конкорсных переходов, расширение существующего подземного перехода и установку эскалаторов.

Напомним, что по поручению акима расходы на реконструкцию вокзала Алматы-1 были оптимизированы за счет сдачи в аренду коммерческих объектов в черновой отделке. Таким образом, отпадет необходимость внутренней отделки помещения, приобретения технологического оборудования и установки инженерных приборов.

Кроме того, были сокращены расходы на дизайн здания. Он будет лаконичным, эффективным и отвечать всем современным требованиям, но в то же время в нем отсутствуют дорогостоящие детали.

Альберт Ахметов

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