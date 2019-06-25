Какие боеприпасы находятся на складе в Арыси

В МВД заверили, что никаких радиоактивных элементов или химических веществ на складе не было.

Боеприпасы для сухопутных войск, в том числе системы залпового огня находятся на складе в городе Арысь. Об этом в кулуарах правительства сообщил заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин, передает корреспондент Zakon.kz.

- Что касается боеприпасов, на данных складах находились боеприпасы различного характера именно для сухопутных войск – это артиллерийские боеприпасы и системы залпового огня ракетных установок, - сообщил Ильин, отвечая на вопрос СМИ.

Он напомнил, что любой взрыв, в том числе, связанный с ГСМ, образует облако, напоминающее крупный взрыв.

- Но не было никаких радиоактивных элементов или химических веществ на этих складах. Поэтому никакой угрозы для населения, области, города нет на сегодняшний день, - добавил заместитель министра.

Рассказывая о хронологии события он проинформировал, что подразделения, охраняющие данные склады, заметили задымление на одном из складов в районе 9 часов утра, первые пожарные подразделения самой войсковой части прибыли для тушения пожара, но после оценки ситуации было принято решение об эвакуации.

- Первые взрывы начались в 9.15 и было принято решение акимом города Арысь об эвакуации населения. Большая часть населения эвакуировалась самостоятельно, остальная часть – эвакуировалась с помощью транспортных средств, которые организовано акиматом Области и городом Шымкент, - отметил Ильин.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!