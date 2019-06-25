Наблюдается тление. В МВД рассказали о ситуации на взорвавшихся складах

Сейчас к тушению пожара пока невозможно приступить, в виду того, что продолжаются частичные разрывы боеприпасов.

Заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин сообщил, что на месте пожара на складах воинской части с боеприпасами, где произошли взрывы, в некоторых местах еще "продолжается тление", передает корреспондент Zakon.kz.

- Были подняты беспилотные летательные аппараты Министерством обороны. На месте пожара наблюдается в некоторых местах продолжение тления. Существуют отдельные угрозы разрыва боеприпасов, поэтому работа будет приниматься по тушению, - сказал он на брифинге.

При этом замглавы ведомства уточнил, что тушение будет производиться при помощи специальной бронированной техникой, которая имеется на вооружении Министерства обороны именно на складах.

- Сейчас к тушению пожара пока невозможно приступить, ввиду того, что продолжаются частичные разрывы боеприпасов, - пояснил Ильин.

24 июня в городе Арыси раздался взрыв на военном складе. Местные власти начали эвакуацию жителей. На данный момент число погибших составляет 2 человека: один гражданский и один военнослужащий. В общей сложности с учетом информации полученной от управления здравоохранения Туркестанской области и регионального отделения санитарной авиации Шымкента всего обратились за медицинской помощью 165 человек, из них: 76 человек после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение, 89 пациентов госпитализированы на стационарное лечение.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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