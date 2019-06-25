Трое космонавтов с МКС приземлились в Казахстане

Они провели на космической станции семь месяцев.

Утром 25 июня близ Жезказгана приземлился спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-11" с тремя космонавтами на борту, сообщают РИА Новости.

В числе экипажа "Союз МС-11" россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн. Космонавты проработали на Международной космической станции семь месяцев.

Ранее сообщалось, что "Союз МС-11" отчалил от модуля "Поиск" МКС. На станции остались россиянин Алексей Овчинин и американцы Ник Хейг и Кристина Кук.

После приземления спасатели откроют люк спускаемого аппарата и по очереди вытащат космонавтов. Их ненадолго усадят в кресла для привыкания к земной гравитации, а затем отнесут в медицинскую палатку для снятия скафандров.

Кононенко, Сен-Жак и Макклейн прилетели на МКС в декабре 2018 года. Во время их полета на станции были приняты беспилотный корабль Crew Dragon, грузовые корабли "Прогресс МС-11", Cygnus и Dragon. Были выполнены пять выходов в открытый космос: два по российской программе и три - по американской. С борта МКС с помощью манипулятора запускались малые спутники, а с использованием двигателей грузовых кораблей "Прогресс" поднималась орбита станции.

ЕСТЬ ПОСАДКА! «Антаресы» дома! Экипаж пилотируемого корабля #СоюзМС11 благополучно вернулся на Землю спустя 204 суток полёта!



Трансляция — https://t.co/ip4MnegEqX

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TOUCHDOWN! Welcome home, Oleg, Anne and David!#SoyuzMS11: live broadcast — https://t.co/ip4MnegEqX pic.twitter.com/29udbRy3Vc — РОСКОСМОС (@roscosmos) June 25, 2019

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