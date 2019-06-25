Стала известна фамилия второго погибшего в Арыси

Руководство и личный состав министерства выражает соболезнования.

Министерство обороны Казахстана прокомментировало гибель военнослужащего в результате взрыва в городе Арысь, передает Zakon.kz.

- 24 июня 2019 года в результате возгорания и последующих взрывов боеприпасов в городе Арысь погиб военнослужащий контрактной службы старший сержант Алимбеков Б.М. Руководство и личный состав Министерства обороны РК выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего, - сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее стало известно, что тело второго погибшего обнаружили в ходе поисковых работ.

24 июня в городе Арысь раздался взрыв на военном складе. На данный момент число погибших составляет 2 человека: один гражданский и один военнослужащий.

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