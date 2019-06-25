Как отразилось ЧС в Арыси на пассажирах проходящих поблизости поездов

Представители АО "Пассажирские перевозки" просят отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и уточнять информацию по изменению расписаний.

В АО "Пассажирские перевозки" рассказали о мерах, принимаемых для безопасности пассажиров на участке "Шымкент – Арысь – Тимур" и "Сарыагаш – Арысь – Шымкент", в связи с чрезвычайной ситуацией в городе Арысь, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, согласно информации пресс-службы Национального перевозчика, создан оперативный штаб, организована работа в специальном режиме.

Произведена остановка 20 пассажирских поездов (всего в поездах - 8 121 пассажир) на 7 крупных станциях: Шымкент, Туркестан, Тюлькубас, Тараз, Шу, Шиели и Кызылорда.

Организовано размещение пассажиров на крупных ж/д вокзалах, обеспечение питанием и питьевой водой, а также обеспечение составов дизтопливом.

Кроме того, по требованию пассажиров, будет производиться возврат стоимости проездных билетов в связи с прекращением поездки.

На всех вокзалах организовано круглосуточное дежурство сотрудников для проведения работ по возврату проездных документов, предоставления справочной информации и т.д.

Проводится постоянное оповещение в СМИ, на вокзалах (в том числе по громкой связи), и разъяснительная работа с пассажирами в поездах.

- Совместно с местными исполнительными органами Туркестанской, Жамбылской и Кызылординской областей осуществлена перевозка автотранспортом свыше 1 500 пассажиров между городами Тараз, Шымкент, Туркестан и Кызылорда. С целью транспортировки до станции назначения более 2 000 пассажиров произведена перевозка пассажиров автотранспортом со станции Туркестан на станцию г. Шымкент и обратно для дальнейшей пересадки пассажиров в поезда по направлениям Туркестан - Мангыстау, Актобе, Саратов и Шымкент - Тараз, Алматы. Организована подсылка состава из 14 вагонов (5 купе, 7 пл, 1 СВ) со ст. Кызылорды на ст. Сексеул для обеспечения перевозки 430 пассажиров поезда №42 "Атырау-Алматы" на участке Сексеул-Туркестан. Свыше 8 тыс. пассажиров было перевезено поездами и автобусами из Тараза, Шымкента и Туркестана, – говориться в сообщении пресс-службы АО "Пассажирские перевозки".

Также представители компании просят отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и уточнять информацию по изменению расписаний по телефону Единой справочной службы 105.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!