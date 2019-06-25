В Арыси горели 19 домов

В городе работает 75 автомобильных и пеших патрулей для предотвращения фактов мародерства.

После взрывов в Арыси есть повреждения жилых домов от снарядов. Об этом в кулуарах правительства сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Я там лично был. Электричество отключено. Да, действительно, находились склады с боеприпасами. Есть повреждения домов от снарядов. Почему жильцов еще не пускают, почему проведено оцепление, потому что в городе лежат не разорвавшиеся снаряды, которые долетели со складов боеприпасов, - сообщил Тургумбаев.

По его словам, на сегодня в городе работает 75 автомобильных и пеших патрулей, чтобы не было фактов мародерства.

- На самом деле мы вчера трех граждан задержали, которые совершили кражу скота и кражу из магазина. Сегодня саперы приступят к работе и по итогам будет видно. Железнодорожное движение через станцию Арысь пока запрещено и в целях безопасности, - добавил министр.

Он также сообщил, что силами МВД были эвакуированы учащиеся детских садов и найдены все родители.

- Мы эвакуировали детсад, нашли всех родителей. Все дети находятся с родителями и родственниками. Ни один ребенок не потерялся, - отметил Тургумбаев.

В целом, согласно информации МВД, после произошедшего ЧП в Арысе на горячую линию поступило свыше 11 тысяч звонков.

- Из города были эвакуированы фактически около 41 тысячи граждан, 39 тысяч выехали самостоятельно, 2815 человек были эвакуированы. В городе работает 23 пожарных расчета, были локализованы пожары в 19 жилых домах, 9 хозпостройках, а также 14 природных возгораний - это в степи загорелась трава, - сообщал на заседании глава МВД.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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