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Дарига Назарбаева в телеграмме жителям Арыси: Мы с вами

Сенаторы со скорбью восприняли события в Арыси Туркестанской области.

Фото : inbusiness.kz25 июня 2019, 12:32

Председатель Сената Парламента РК Дарига Назарбаева направила телеграмму в Арысь, передает Zakon.kz.

Сенаторы со скорбью восприняли события в Арыси Туркестанской области. В результате взрыва в воинской части погибли люди, есть раненые, население осталось без крова над головой.

" В эти трагические для страны дни от себя лично и депутатов Сената выражаю глубокие соболезнования и слова поддержки семьям погибших и пострадавших. Мы с Вами. Разделяем горечь утраты и глубоко скорбим.

Особые слова благодарности казахстанцам, которые не оставили в беде арысцев. Тысячи неравнодушных людей помогали эвакуировать людей, делились едой, одеждой, размещали в своих домах оставшихся без крова, вели поиск пропавших детей.

Самоотверженные военнослужащие эвакуировали людей из зоны ЧП, боролись с огнем, рискуя своей жизнью. Медицинские работники, полицейские, пожарные, волонтеры, республиканские и местные органы власти делают все, чтобы обеспечить безопасность людей, помочь пережить временные трудности. Желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

Казахстанцы еще раз показали, что в единстве, милосердии, сострадании наша сила. По всей стране идут сборы одежды, денежных средств и продуктов питания для жителей Арыси.

Только вместе, объединившись, мы сможем преодолеть все трудности, поддержать нуждающихся, и восстановить Арысь", - говорится в тексте телеграммы.

Депутаты Сената и сотрудники Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан перечислили однодневную заработную плату пострадавшим в результате чрезвычайного происшествия в городе Арысь.

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