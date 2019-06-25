Дарига Назарбаева в телеграмме жителям Арыси: Мы с вами

Председатель Сената Парламента РК Дарига Назарбаева направила телеграмму в Арысь, передает Zakon.kz.

Сенаторы со скорбью восприняли события в Арыси Туркестанской области. В результате взрыва в воинской части погибли люди, есть раненые, население осталось без крова над головой.

Особые слова благодарности казахстанцам, которые не оставили в беде арысцев. Тысячи неравнодушных людей помогали эвакуировать людей, делились едой, одеждой, размещали в своих домах оставшихся без крова, вели поиск пропавших детей.

Самоотверженные военнослужащие эвакуировали людей из зоны ЧП, боролись с огнем, рискуя своей жизнью. Медицинские работники, полицейские, пожарные, волонтеры, республиканские и местные органы власти делают все, чтобы обеспечить безопасность людей, помочь пережить временные трудности. Желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

Казахстанцы еще раз показали, что в единстве, милосердии, сострадании наша сила. По всей стране идут сборы одежды, денежных средств и продуктов питания для жителей Арыси.

Только вместе, объединившись, мы сможем преодолеть все трудности, поддержать нуждающихся, и восстановить Арысь", - говорится в тексте телеграммы.