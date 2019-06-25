Количество автобусов увеличат в 4 раза в Алматы

Акимат занимается развитием общественного транспорта.

Аким Алматы Бауыржан Байбек на открытии международной выставки автобусной техники, аксессуаров и услуг BUSWORLD Central Asia 2019 рассказал о планах по дальнейшему развитию общественного транспорта в мегаполисе, передает Zakon.kz.

Глава мегаполиса подчеркнул, что администрация занимается развитием общественного транспорта, создает качественные услуги для алматинцев и гостей города.

- Реформа общественного транспорта позволила нам на 80% обновить подвижной состав города, до конца года мы на 100% обновим, но с учетом повышающегося трафика необходимо в 4 раза увеличить количество подвижного состава общественного транспорта. Мы первыми в регионе внедрили систему BRT, позволило на 40% увеличить мобильность людей, пользующихся общественным транспортом, 100 тыс. человек в день пользуется общественным транспортом на улице Тимирязева, - сказал аким Алматы

В мегаполисе создали 122 км выделенных полос для автобусов и троллейбусов на 22 улицах, благодаря чему даже в часы пик пользующиеся общественным транспортом в 3 раза едут быстрее, чем те, кто едет на автомобиле.

- Проводим системную реформу. Для увеличения пропускной способности в 4 раза к 2021 году планируется провести реконструкцию железнодорожных вокзалов, переходящих в коммунальную собственность города. Мы занимаемся возвращением в государственную собственность автовокзалов "Сайран" и "Саяхат". Это позволит нам улучшить пригородные и со временем развить международные перевозки, - сообщил Бауыржан Байбек.

Также, по его словам, в самое ближайшее время на городские маршруты Алматы выйдут электроавтобусы, выпускаемые заводом, находящимся в Алматы.

В этом году в городе будет проложено свыше 100 км новых автомобильных дорог и 144 км будут обновлены, открываются новые развязки, еще четыре планируется построить. За 10 лет более 30 развязок построено, все условия для транспорта создаются.

Альберт Ахметов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!