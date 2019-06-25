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Байбек о ЧП в Арыси: Призываю всех алматинцев не оставаться в стороне

Сейчас осуществляется сбор необходимых строительных материалов.

Фото : пресс-служба акима Туркестанской области25 июня 2019, 12:58

Бауыржан Байбек обратился к жителям Алматы по поводу чрезвычайного положения в Арыси, передает Zakon.kz.

- Ночью переговорили с коллегами из Туркестанской области. Основной вопрос поставлен по домам, где выбиты окна, частично разрушены фасады и кровля. По поручению Главы государства выработали ряд мер, в том числе при поддержке предпринимателей города. Сейчас осуществляется сбор необходимых строительных материалов (кровельный материал с комплектующими, штукатурные смеси, водоэмульсия, отделочный материал, пиломатериалы, окна, двери, строительный инвентарь и т.п.), а также товаров первой необходимости. В ближайшее время отправим первые несколько десятков фур со стройматериалами, - написал он в instagram.

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Арыстағы қайғылы оқиға ешкімді бей-жай қалдырмады. Барлық алматылықтардың атынан қаза болғандардың отбасыларына көңіл айтамын, зардап шеккендердің тезірек сауығып кетуін тілеймін. ⠀ Ночью переговорили с коллегами из Туркестанской области. Основной вопрос поставлен по домам, где выбиты окна, частично разрушены фасады и кровля. По поручению Главы государства выработали ряд мер, в том числе при поддержке предпринимателей города. ⠀ Сейчас осуществляется сбор необходимых строительных материалов (кровельный материал с комплектующими, штукатурные смеси, водоэмульсия, отделочный материал, пиломатериалы, окна, двери, строительный инвентарь и т.п.), а также товаров первой необходимости. В ближайшее время отправим первые несколько десятков фур со стройматериалами. ⠀ Под эгидой городского филиала партии «Nur Otan» начат сбор благотворительной помощи пострадавшим. Также будет перечислен однодневный заработок сотрудников акимата города Алматы, всех коммунальных предприятий и иных организаций. ⠀ Выражаю благодарность движению «Я - алматинец», которые первыми откликнулись и начали сбор гуманитарной помощи для жителей Арыси. ⠀ Призываю всех алматинцев не оставаться в стороне. Біздің күшіміз – бірлікте! Бірге болайық!

Публикация от Бауыржан Байбек (@baibekbk) 24 Июн 2019 в 11:18 PDT


Байбек отметил, что под эгидой городского филиала партии "Nur Otan" начат сбор благотворительной помощи пострадавшим. Также будет перечислен однодневный заработок сотрудников акимата города Алматы, всех коммунальных предприятий и иных организаций.

- Выражаю благодарность движению "Я - алматинец", которые первыми откликнулись и начали сбор гуманитарной помощи для жителей Арыси. Призываю всех алматинцев не оставаться в стороне. Біздің күшіміз – бірлікте! Бірге болайық! - заключил он.


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