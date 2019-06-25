Байбек о ЧП в Арыси: Призываю всех алматинцев не оставаться в стороне
Сейчас осуществляется сбор необходимых строительных материалов.
Бауыржан Байбек обратился к жителям Алматы по поводу чрезвычайного положения в Арыси, передает Zakon.kz.
- Ночью переговорили с коллегами из Туркестанской области. Основной вопрос поставлен по домам, где выбиты окна, частично разрушены фасады и кровля. По поручению Главы государства выработали ряд мер, в том числе при поддержке предпринимателей города. Сейчас осуществляется сбор необходимых строительных материалов (кровельный материал с комплектующими, штукатурные смеси, водоэмульсия, отделочный материал, пиломатериалы, окна, двери, строительный инвентарь и т.п.), а также товаров первой необходимости. В ближайшее время отправим первые несколько десятков фур со стройматериалами, - написал он в instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Арыстағы қайғылы оқиға ешкімді бей-жай қалдырмады. Барлық алматылықтардың атынан қаза болғандардың отбасыларына көңіл айтамын, зардап шеккендердің тезірек сауығып кетуін тілеймін. ⠀ Ночью переговорили с коллегами из Туркестанской области. Основной вопрос поставлен по домам, где выбиты окна, частично разрушены фасады и кровля. По поручению Главы государства выработали ряд мер, в том числе при поддержке предпринимателей города. ⠀ Сейчас осуществляется сбор необходимых строительных материалов (кровельный материал с комплектующими, штукатурные смеси, водоэмульсия, отделочный материал, пиломатериалы, окна, двери, строительный инвентарь и т.п.), а также товаров первой необходимости. В ближайшее время отправим первые несколько десятков фур со стройматериалами. ⠀ Под эгидой городского филиала партии «Nur Otan» начат сбор благотворительной помощи пострадавшим. Также будет перечислен однодневный заработок сотрудников акимата города Алматы, всех коммунальных предприятий и иных организаций. ⠀ Выражаю благодарность движению «Я - алматинец», которые первыми откликнулись и начали сбор гуманитарной помощи для жителей Арыси. ⠀ Призываю всех алматинцев не оставаться в стороне. Біздің күшіміз – бірлікте! Бірге болайық!
Байбек отметил, что под эгидой городского филиала партии "Nur Otan" начат сбор благотворительной помощи пострадавшим. Также будет перечислен однодневный заработок сотрудников акимата города Алматы, всех коммунальных предприятий и иных организаций.
⠀
- Выражаю благодарность движению "Я - алматинец", которые первыми откликнулись и начали сбор гуманитарной помощи для жителей Арыси. Призываю всех алматинцев не оставаться в стороне. Біздің күшіміз – бірлікте! Бірге болайық! - заключил он.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!