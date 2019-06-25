Алматинец задержан за торговлю Instagram-аккаунтами

Парень продавал раскрученные аккаунты по цене от 100 тысяч тенге и затем блокировал их.

Алматинские полицейские задержали парня, который в социальной сети Instagram занимался продажей раскрученных аккаунтов, путем обмана и злоупотребления доверием граждан получал за это крупные денежные средства, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Следственный отдел Управления полиции Ауэзовского района расследует материалы досудебного расследования по факту мошенничества в отношении мужчины М., 1995 года рождения.

В популярной социальной сети Instagram парень подавал объявления о продажах накрученных аккаунтов по низкой цене для разного рода деятельности. Клиентам он передавал временные пароли, но, имея доступ к странице, через почту сбрасывал пароли, а клиентов блокировал и сообщал, что не имеет никакого отношения. Делал он это после получения денежных средств от каждого клиента - от 100 тысяч тенге.

Из-за действий мошенника пострадали более 10 человек. В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий он был задержан и водворен в ИВС ДП города Алматы.

Граждан, пострадавших от возможных преступных действий этого человека, просят связаться с полицией по телефонам: 298-53-00; 298-53-01; 298-53-05 и 8-775-728-50-55.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!