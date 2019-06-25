"Не оставаться в стороне": Ашимбаев призвал однопартийцев продолжить акцию помощи жителям Арыси

К общереспубликанской акции "Арыс. Біз біргеміз!" активно подключились все филиалы партии и крупные первичные организации.

Первый заместитель Председателя партии "Nur Otan" на своей странице в Facebook назвал произошедшее в г. Арыси "общей болью всего народа". Маулен Ашимбаев подчеркнул, что партией развернута масштабная работа по сбору гуманитарной помощи и стройматериалов для восстановления населенного пункта.

- Одним из первых 10 тонн гуманитарной помощи в Арысь отправил наш Карагандинский филиал. Уже достигли города автокараваны из Актобе, Павлодара, Костаная и СКО. Также Акмолинский и Павлодарский филиалы готовы принять на летний период по 100 и 300 детей соответственно, - сообщил на своей странице Ашимбаев.

Он также рассказал, что в регион прибыли представители Республиканского совета по защите прав детей при партии "Nur Otan" из числа специализированных НПО и психологов. Они помогают детям, в том числе с диагнозом ДЦП, обеспечивают их необходимыми продуктами, одеждой и лекарствами.

К общереспубликанской акции "Арыс. Біз біргеміз!" активно подключились все филиалы партии и крупные первичные организации.

В акции участвуют и отдельные партийцы-меценаты. Так, член Политсовета партии, депутат Актюбинского областного маслихата Т. Есенгулов перечислил в фонд помощи пострадавшим 50 млн тенге. Другой партиец-меценат из Атырау А. Семгалиев направил арысцам 1 млн тенге. Ещё 2 млн тенге перечислил землякам депутат Шымкентского городского маслихата, член партийной депутатской фракции Ш. Қозбақов.

Несколько тонн продуктов питания доставил пострадавшим генеральный директор "Казмунайкурылыс", член партии "Nur Otan" из Тараза Д. Рымтаев. Депутатом маслихата г. Алматы, заместителем председателя Общественного совета по противодействию коррупции городского филиала партии Е. Касымовым оказана помощь в размере 1 млн тенге и отправлен "КамАЗ" с арматурой для восстановления разрушенных объектов города. И такие примеры есть по всей стране.

Сбор помощи пострадавшим в результате взрыва боеприпасов на территории воинской части продолжается. Адреса и контактные данные пунктов сбора гуманитарной помощи размещены на официальном сайте www.nurotan.kz и партийных аккаунтах в Facebook и Instagram.

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