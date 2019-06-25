Лекарства, еду и игрушки отправили алматинцы жителям Арыси

Гуманитарную помощь будут собирать до воскресенья.

Жители Алматы и организации активно собирают гуманитарную помощь пострадавшим от ЧП жителям Арыси, передает корреспондент Zakon.kz.

Только за сегодня, 25 июня, в Туркестанскую область из Алматы отправили три грузовых машины с тем, что собрали волонтеры. Целый день, с 7.30 утра и до 10 вечера, принимается помощь (на стадионе Нархоза). По вечерам пригодятся сильные руки для погрузки коробок в машины. Основную часть приносят жители города, есть и товары от организаций.

За один день собрали лекарства, подгузники, детское питание, предметы личной гигиены, всевозможные продукты питания, в том числе быстрого приготовления, питьевую воду, детские товары и даже велосипед.

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