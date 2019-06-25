Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Лекарства, еду и игрушки отправили алматинцы жителям Арыси

Гуманитарную помощь будут собирать до воскресенья.

Фото : Zakon.kz25 июня 2019, 22:28

Жители Алматы и организации активно собирают гуманитарную помощь пострадавшим от ЧП жителям Арыси, передает корреспондент Zakon.kz.

Только за сегодня, 25 июня, в Туркестанскую область из Алматы отправили три грузовых машины с тем, что собрали волонтеры. Целый день, с 7.30 утра и до 10 вечера, принимается помощь (на стадионе Нархоза). По вечерам пригодятся сильные руки для погрузки коробок в машины. Основную часть приносят жители города, есть и товары от организаций.

За один день собрали лекарства, подгузники, детское питание, предметы личной гигиены, всевозможные продукты питания, в том числе быстрого приготовления, питьевую воду, детские товары и даже велосипед.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты