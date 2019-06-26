Полиция не увидела вины водителя в смертельном наезде на подростка

Но в полиции почему-то не учли, что на момент аварии водитель был пьян.

Полиция не видит вины водителя, насмерть сбившего подростка в Павлодарской области. Это уголовное дело уже закрывали, не доведя до суда. Но после поднявшегося шума отправили на доследование. Правда, полиция продолжает стоять на своем, утверждая, что водитель не виноват. Родственники погибшей не готовы с этим согласиться, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Родственники Дианы Доштаевой воспряли, узнав, что уголовное дело отправлено на доследование. Полиции предстояло ответить на главный вопрос – превысил ли Юрий Михайлиди допустимую скорость. Эксперты ответили – превысил, но незначительно.

Галымжан Гатин - дознаватель следственного управления областного департамента полиции:

- Данная экспертиза подтвердила, что водитель не мог располагать технической возможностью предотвратить наезд на потерпевшую Доштаеву, после чего мной было принято решение по уголовному делу - прекратить за отсутствием состава преступления.

Иными словами, у Михайлиди не было выбора. Но в полиции почему-то не учли, что на момент аварии водитель был пьян. А это обстоятельство напрямую влияет и на человеческую реакцию, и на скорость принятия решения, да и внимание у нетрезвого человека уже менее сконцентрировано.

Галымжан Гатин - дознаватель следственного управления областного департамента полиции:

- Я такую версию не могу сказать, что он был трезв или пьян, потому что я не мог найти на это ответа.

И это выглядит странным, если учесть что криминалисты Иртышского отдела полиции, расследовавшие детали автомобильной аварии, о наличии алкоголя в крови водителя знали и, стало быть, отметили это в материалах уголовного дела.

Куан Назымов - заместитель начальника районного отдела полиции:

- Водитель был пьян. У него легкая степень опьянения. Сколько было промилле, я сейчас точно не скажу, но в тот вечер он пил пиво.

По предъявленным пока обвинениям, водителю грозит денежный штраф и временное лишение права садиться за руль. А уголовную ответственность может понести его отец, который отдал сыну автомобиль. Санкция статьи предусматривает тюремный срок до 5 лет, но в такой исход родные Дианы Доштаевой не верят.

Калия Доштаева - бабушка погибшей Дианы Доштаевой:

- Никаких продвижений нет. Никто не звонил, никто ничего не говорит. Я думаю, они получили взятку и теперь молчат.

17-летняя Диана Доштаева погибла под колесами иномарки в августе 2018 года. На центральной улице села Иртышск ее сбил односельчанин Юрий Михайлиди. По словам очевидцев, удар был настолько сильным, что подростка отбросило на несколько метров, а сам водитель после столкновения снес железобетонный столб. Пострадавшую доставили в больницу, где она впала в кому, а после скончалась. До совершеннолетия она не дожила 4 дня.

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