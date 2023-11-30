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Законодательство РК

Два пассажира погибли на трассе Костанайской области по вине пьяного водителя

Два пассажира погибли на трассе Костанайской области по вине пьяного водителя Фото: Zakon.kz
Водитель Lada Granta в алкогольном опьянении выехал на встречную полосу движение и лоб в лоб столкнулся со встречным авто. В аварии погибли два пассажира пьяного водителя, сообщает Zakon.kz.

Трагедия разыгралась 16 июля этого года на трассе под Рудным. Все обстоятельства дела стали известны в суде, который накануне вынес приговор по делу. Водителя легковушки судили за "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", часть 4 статьи 345 УК РК, передает Наш Костанай.

Как сказано в материалах дела, осужденный в день аварии был в алкогольном опьянении и сев за руль, выехал на пригородную трассу. Не справившись с управлением, он выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с Renault.

Тяжелые травмы получили пассажиры Lada Granta, двое скончались позднее в реанимации больницы.

В суде водитель Lada Granta полностью признал свою вину и раскаялся в случившемся. Суд учел это как смягчающие обстоятельства.

"Отягчающих обстоятельств по делу не установлено. Судом мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Отбывать наказания он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Кроме того, он пожизненно лишен права управления транспортными средствами". Пресс-служба суда Костанайской области

Судья также частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны.

Ранее стало известно, что утром 28 ноября водитель Toyota Camry сбил на одной из улиц Актобе пешехода, после чего "собрал" еще одну легковушку и автобус в массовом ДТП.

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Мария Мельникова
Костанайская область Рудный
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