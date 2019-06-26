Арысь после взрыва - эксклюзивные кадры

Первый канал "Евразия" показал кадры с места события.

На месте событий в Туркестанской области работает съемочная группа Первого канала "Евразия". И сегодня ей удалось побывать в самом городе Арысь. Не в той части, которая пострадала больше всего, там сейчас работают военные и спасатели, однако и те кадры, которые удалось снять, весьма красноречивы, сообщает Zakon.kz.

В обычное время это здание – школа. Заклеенные газетами окна, как в годы Великой Отечественной войны, на самом деле говорят о мирном, обыденном. Каникулы, ремонт, подготовка к новому учебному году. До вчерашнего дня. Теперь здесь штаб по ликвидации ЧП в городе Арысь. Суета в кабинетах. Но контролируемая суета, без истерии. Все смешались в храме знаний: военные, гражданские, журналисты и спасатели. Очень длинный рабочий день с переходом в рабочую ночь. Отдых изредка, где придется.

Сабыржан Исаков давно служит пожарным. Но впервые свою смену, а это 24 часа, провел бок о бок с боевыми снарядами.

Сабыржан Исаков - подполковник гражданской защиты:

- Ваш наряд за вашу смену, что успели сделать?

- Эвакуировать людей оттуда. Потушить пожары, примерно в сутки 45 домов.

Кадры из города Арысь, как он выглядит сегодня, - это наглядная иллюстрация официальной статистики: 7600 домов лишились стекол, у четырех из пяти местных построек повреждена кровля. В основном тут используют шифер, и его изрядно изрешетили осколки снарядов. На сегодня это, увы, типичный пейзаж для Арыси, и, передвигаясь по городу, надо быть осторожнее. Не только из-за стеклянных осколков - кое-где встречаются еще снаряды.

Один из местных рынков - как будто кто-то нажал на режим "пауза" и растворил людей. Все осталось, как было, когда в 9:30 утра 24 июня прогремел первый взрыв. Теперь есть никак не меньше 45 тысяч историй спасения – у каждого своя. В городе Арыси именно столько жителей, которых эвакуировали. Возвращаться домой еще нельзя, продолжается зачистка местности саперами. Однако то тут, то там встречались гражданские.

- Мы сегодня пришли за вещами, вчера все открытым бросали. Сегодня пришли.

- На месте все?

- На месте все, ничего не украли. Нормально.

Нургали Жунусов - начальник областного департамента по чрезвычайным ситуациям:

- Департамент полиции, Национальная гвардия сейчас занимаются, автобусы выделили, они будут сейчас также эвакуированы.

Не все находят путь в обход оцепления, чтобы, например, забрать из дома документы, которые бросили в спешке. Думан Калькеев и его сослуживцы задержали несостоявшегося мародера, мужчина пытался вывезти продукты и стройматериалы. В патрулировании города Арыси сейчас задействовано несколько сот человек.

Думан Калькеев – военнослужащий ВЧ №6506:

- Вот у людей такое горе, все люди оставили свои вещи и были эвакуированы из города. А некоторые, можно сказать, бессовестные люди пользуются, пытаются украсть их личные вещи. Но я могу уверить, жители города Арыси не должны переживать за свое имущество, потому что служба организована 24 часа в сутки.

Пока угроза новых взрывов не будет сведена на нет, в город возвращаться нельзя. Это опасно. До этого людям придется жить у родных, друзей или в специальных эвакуационных пунктах. Базовые бытовые условия организованы государством, а вот поддержка – моральная и материальная – она приходит из самых разных регионов Казахстана.

Арысь, мы с тобой! Не просто слова. Для временных беженцев собирают гуманитарную помощь, пополняется финансовый фонд. В этом плане желающим перевести деньги надо остерегаться мошенников.

Трагедия в Арыси многих заставила чему-то учиться. Ликвидировать небывалую для Казахстана чрезвычайную ситуацию. Отличать лживую информацию от реальных новостей. Сочувствовать, помогать и оставаться человеком в любой ситуации. Это тоже, как выясняется, не так просто уметь.

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