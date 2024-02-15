МЧС показало кадры с места взрыва газа в магазине Темиртау

Министерство по ЧС Казахстана показало кадры с места взрыва газа в магазине Темиртау, сообщает Zakon.kz/

По данным ведомства, в 9:08 пожар локализован на площади 40 кв. м.





Ранее сообщалось, что сообщение о взрыве газа в Темиртау по ул. Ватутина в двухэтажном здании магазина поступило в 8:06. Спасатели извлекли из-под завала женщину. С ее слов, под завалами находится мужчина. Отмечалось, что разбор завалов продолжается.