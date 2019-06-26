Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили электронные сигареты

Нарушение будет наказываться штрафом до тысячи долларов.

Сан-Франциско стал первым городом в США, где запрещены все виды электронных сигарет, сообщается на сайте городского совета, сообщает РИА Новости.

- Никто не должен продавать или распространять электронные сигареты людям в Сан-Франциско, - говорится в решении совета.

Отмечается, что нарушение этого постановления будет наказываться административным штрафом до тысячи долларов.

Примечательно, что Сан-Франциско является одним из городов в США, где легализована марихуана.

В прошлом году в городе запретили продажу ароматизированного табака.

Агентство Associated Press отмечает, что одна из самых популярных компаний-производителей электронных сигарет Juul Labs, главный офис которой находится в Сан-Франциско, заявила, что выступает против их использования несовершеннолетними. При этом отметила, что будет искать пути для ограничения, а не полного запрета электронных сигарет.

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