Депутаты Мажилиса отложили каникулы до 10 июля

Есть много законопроектов, которые необходимо принимать - депутат.

Во время пленарного заседания Мажилиса РК депутаты приняли решение продлить сессию до 10 июля, передает Zakon.kz.

- Мы сессию продлили до 10 июля. И будем работать. Сессия продлена поскольку есть много законопроектов, которые необходимо принимать. Законопроектов много, например, инициативный законопроект о госуслугах, который нужен для наших граждан. Он упрощается для того, чтобы граждане в свое время могли получать наши услуги, - отметил мажилисмен Василий Олейник.

По его словам, есть и другие инициативные законопроекты наших депутатов.

- Вы знаете, что я представляю комитет по законодательству и судебно правовой реформе. Мы недавно были на выездном заседании комитета в Актау по вопросам модернизации судебно-правовой системы. Уже поступил ряд законопроектов, в частности по Административному процедурно-процессуальному кодексу. Работы очень много, - уточнил депутат.

Также он сообщил, что после 10 июля ожидается выезд депутатов в регионы для встречи с нашими избирателями.

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