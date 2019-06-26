Конфликт в эвакуационном пункте в Шымкенте расследует полиция

Проводится досудебное расследование.

Конфликт, произошедший в Шымкенте в одном из пунктов, куда эвакуировали жителей Арыси, расследует полиция, передает Zakon.kz.

Известный казахстанский режиссер-документалист Канат Бейсекеев, находящийся в Шымкенте, в сториз в Instagram поведал о конфликте с людьми, находящимися в эвакуационном пункте в Шымкенте.

- Мы просто делаем свою работу, они забирают у нас камеры, я просто помогаю тут людям. Меня пинали полностью за то, что я делал свою работу, - сказал Бейсекеев на видео.

Позже журналист поделился видео, в котором заверил подписчиков, что он в безопасности и уже вернулся в Алматы.

- Все нормально. Мы живы и здоровы. Просто неприятная история, неприятная ситуация, - заключил Бейсекеев.

Полиция Шымкента прокомментировала инцидент.

- По факту конфликта, возникшего между представителями СМИ и эвакуированными жителями Арысь Туркестанской области в эвакуационном пункте, который находился в центральной мечети "Акмечеть" Шымкента, проводится досудебное расследование по статье 293 "Хулиганство" УК РК.

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