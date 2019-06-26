Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Конфликт в эвакуационном пункте в Шымкенте расследует полиция

Проводится досудебное расследование.

Фото : Instagram26 июня 2019, 11:52

Конфликт, произошедший в Шымкенте в одном из пунктов, куда эвакуировали жителей Арыси, расследует полиция, передает Zakon.kz.

Известный казахстанский режиссер-документалист Канат Бейсекеев, находящийся в Шымкенте, в сториз в Instagram поведал о конфликте с людьми, находящимися в эвакуационном пункте в Шымкенте.

- Мы просто делаем свою работу, они забирают у нас камеры, я просто помогаю тут людям. Меня пинали полностью за то, что я делал свою работу, - сказал Бейсекеев на видео.

Позже журналист поделился видео, в котором заверил подписчиков, что он в безопасности и уже вернулся в Алматы.

- Все нормально. Мы живы и здоровы. Просто неприятная история, неприятная ситуация, - заключил Бейсекеев.

Полиция Шымкента прокомментировала инцидент.

- По факту конфликта, возникшего между представителями СМИ и эвакуированными жителями Арысь Туркестанской области в эвакуационном пункте, который находился в центральной мечети "Акмечеть" Шымкента, проводится досудебное расследование по статье 293 "Хулиганство" УК РК.

Все новости о взрыве в Арыси и эвакуации всего города здесь.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты