Жителей Литвы и Латвии познакомили с творчеством казахстанской художницы

Искусство, в любом его проявлении, не требует перевода.

Прибалтийский тур художницы Раузы Ералиевой состоялся в рамках программы “Рухани Жаңгыру”, передает Zakon.kz.

Персональная выставка казахстанской художницы Раузы Ералиевой в прибалтийских странах, состоялась в рамках программы Рухани Жаңгыру при содействии Посольства Республики Казахстан в Литве и Латвии.

Тур начал свой путь в мае в Литве, в городах Вильнюс, Каунас, Клайпеда и в июне дошел до Латвии. После триумфального показа в городе Лиепая, выставка переместилась в Ригу, галерею отеля Pullman, где на днях завершится программа.

- Персональная выставка художницы - "Я частица мира", стала одним запоминающихся событий культурного сезона столицы Латвии и привлекла внимание известных художников, архитекторов, галеристов, представителей Сейма, дипломатического корпуса и делового сообщества. Посредством искусства, мы стараемся понять Казахстан, его людей и менталитет. Эта яркая выставка радует нас красками и словно заряжает светом, - сказал на открытии выставки, директор Лиепайского музея Даце Каркла.

Всем хорошо известно, что искусство, в любом его проявлении, не требует перевода, отметил в своем выступлении консул Казахстана в Латвии Кайрат Камбаров.

- Поэтому, выставка Раузы Ералиевой – это культурный мостик, который немного сблизил наши страны и дал возможность ближе узнать историю и традиции Казахстана, познакомил жителей Латвии с культурным наследием нашей страны. Даже та, маленькая часть ее работ, прибывших в Ригу, поистине показали всю глубину творчества мастера, - сказал дипломат.

Выставка "Я частица мира", казахстанской художницы, открывшая свое творчество миру после 80 летнего возраста, собирается продолжить свой путь и по другим странам, чтобы открыть миру Казахстан, через творческий путь художницы.

Рауза Ералиева (1936 г.р.) получила свое творческое образование в Алматинском художественном училище имени Гоголя, ее наставниками были выдающиеся мастера изобразительного искусства Казахстана — Айша Галимбаева и Канафия Тельжанов. В начале своего творчества она увлекалась керамикой и занималась разработкой дизайнерских проектов, а сейчас ее любимое занятие — живопись. Художница специализируется в технике масляной живописи и предпочитает работать мастихином. Первая персональная выставка мастера состоялась в декабре 2018 года в Алматы, музее имени Кастеева.

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