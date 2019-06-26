10 пассажирских поездов будут ходить в объезд станций Туркестан и Шымкент

Сумма ущерба, которую понесли за это время железнодорожники еще не известна.

С 26 июня 10 пассажирских поездов будут отправляться в объезд станций Туркестан и Шымкент. Поезда будут ходить через участок Жезказган - Сексеул, до открытия отрезка пути Шымкент – Арысь – Туркестан. Об этом на брифинге сообщил директор департамента по сервису и работе с клиентами АО "Пассажирские перевозки" Алибек Султанов, передает корреспондент Zakon.kz.

Не доедут до станций Туркестан и Шымкент поезда № 7/8 (Алматы – Саратов), 21/22 (Кызылорда- Семей), 23/24 (Актобе-Алматы), 29/30 (Алматы – Атырау), 33/34 (Актобе – Алматы), 41/42 (Атырау – Алматы), 71/72 (Алматы – Туркестан), 91/92 (Нур-Султан – Кызылорда), 377/378 (Мангыстау – Алматы), 279/380 (Алматы – Уральск).

По словам Султанова, с момента объявления чрезвычайной ситуации в городе Арысь, в целях обеспечения безопасности пассажиров были мобилизованы все силы и средства АО "Пассажирские перевозки". Создан оперативный штаб в центральном аппарате, все причастные службы и билетные кассы были переведены в усиленный режим работы, на ст. Шымкент, Туркестан и Тараз.

В круглосуточном режиме работают все сотрудники АО.

- Для пассажиров задержанных поездов в пути следования и на причастных станциях по всей стране совместно с местными исполнительными органами было организовано бесплатное обеспечение водой и питанием. Совместно с акиматами Туркестанской, Кызылординской областей и Алматы был организован транспорт (автобусы, минивэны) для перевозки пассажиров до станций назначения, в связи с закрытием движения поездов на участке "Шымкент – Арысь –Тимур", - сказал он.

Поезда, следовавшие из Западного Казахстана в Алматы, подавались до ст. Туркестан, далее осуществлялась пересадка в автобусы и перевозка до ст. Шымкент, затем пассажиров пересаживали в составы, идущие до Алматы. Аналогичным способом перевозились пассажиры поездов, следовавших со ст. Алматы в западные регионы.

- Кроме того, часть поездов направлялись по альтернативному маршруту через отрезок "Жезказган-Жарык", минуя южный регион страны. 13 поездов. С помощью вышеуказанных действий с момента закрытия движения по ст. Арысь перевезено более 11 тыс. пассажиров, из них более 2 тыс. перевезено автотранспортом. Безусловно, есть лица, недовольные сложившимися обстоятельствами из-за чрезвычайной ситуации, но их единицы, - сообщил Султанов.

Он добавил, что с сегодняшнего дня и до открытия движения на участке "Шымкент – Арысь – Туркестан" 10 пассажирских поездов будут направляться через участок Жезказган-Сексеул, не доезжая до станций Туркестан и Шымкент.

Он также отметил, что при отказе от поездки пассажирам будет осуществляться 100% возврат стоимости проездных документов (билетов). Национальный перевозчик попросил отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и просит уточнять информацию по изменению расписаний по телефону Единой справочной службы 105.

Сумма ущерба, которую понесли за это время железнодорожники еще не известна.

Самые большие сложности сейчас испытывают пассажиры и поезда, следовавшие международными путями сообщения.

- Все международные поезда, у нас группа отдельная есть, транзитные поезда - в ожидании открытия движения. Эти решения принимает сама ж/д администрация, которая формирует данные поезда. Так понимаю, что нашими коллегами принято решение ожидать открытие движения. Я надеюсь, что она произойдет в ближайшие дни, движение будет восстановлено, ритмичность сообщений вернется, - добавил спикер.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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