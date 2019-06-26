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В Саратове предотвращен теракт в людном месте

При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление.

Фото : Інформатор26 июня 2019, 13:54

Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Саратове предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося членом запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации "Исламское государство"* в местах массового пребывания граждан, передает Zakon.kz со ссылкой на Центр общественных связей службы безопасности.

Дав присягу главарям террористических структур и действуя по их указанию, гражданин России приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, оборудовав в одном из гаражных кооперативов г. Саратова лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ.

При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали.

В ходе неотложных следственных действий на месте происшествия обнаружено и изъято: огнестрельное оружие и боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывчатое вещество, а также составные части нескольких самодельных взрывных устройств.

По факту приготовления к террористическому акту возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

*Террористическая организация, запрещенная в Казахстане.


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