"Эйр Астана" и FlyArystan выражают сочувствие по поводу трагедии, произошедшей в Арыси
Компании желают пострадавшим скорейшего выздоровления.
Фото : пресс-служба МО РК26 июня 2019, 14:37
Авиакомпании "Эйр Астана" и FlyArystan выражают сочувствие по поводу трагедии, произошедшей в городе Арысь.
Авиаперевозчики поддержали бесплатную перевозку гуманитарной помощи из Нур-Султана и Алматы в Шымкент.
Кроме того, авиакомпании организовали сбор предметов первой необходимости среди своих сотрудников.
"Эйр Астана" и FlyArystan желают пострадавшим скорейшего выздоровления и постараются сделать все возможное, чтобы помощь как можно скорее дошла до адресатов.
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