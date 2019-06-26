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"Эйр Астана" и FlyArystan выражают сочувствие по поводу трагедии, произошедшей в Арыси

Компании желают пострадавшим скорейшего выздоровления.

Фото : пресс-служба МО РК26 июня 2019, 14:37

Авиакомпании "Эйр Астана" и FlyArystan выражают сочувствие по поводу трагедии, произошедшей в городе Арысь.


Авиаперевозчики поддержали бесплатную перевозку гуманитарной помощи из Нур-Султана и Алматы в Шымкент.


Кроме того, авиакомпании организовали сбор предметов первой необходимости среди своих сотрудников.

"Эйр Астана" и FlyArystan желают пострадавшим скорейшего выздоровления и постараются сделать все возможное, чтобы помощь как можно скорее дошла до адресатов.


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