У дома экс-президента в Кыргызстане установили бетонные плиты

Атамбаеву могут предъявить обвинения в пяти преступлениях.

На дороге к дому экс-президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш появились бетонные заграждения, сообщает корреспондент Sputnik Кыргызстан.

25 июня профильный комитет Жогорку Кенеша рассмотрел заключение Генеральной прокуратуры о выдвижении против Атамбаева пяти обвинений из шести указанных депутатской комиссией. В итоге заключение вынесли на рассмотрение парламента, однако сегодня этот вопрос не вошел в повестку дня. Между тем Атамбаев ранее заявил, что не будет "играть унизительную роль обвиняемого в придуманных преступлениях".

Бетонные плиты установили у ворот и на дороге, ведущей к дому экс-президента. Недалеко расположены четыре юрты, также появился пресс-центр для журналистов.

22 июня на территории дома Атамбаева уже собирались около 300 его сторонников. Тогда бывший глава государства заявил, что у него есть оружие и он ничего не боится. Советница Атамбаева позже уточнила, что речь шла о наградном оружии.

13 июня ЖК сформировал спецкомиссию, задачей которой стало выдвижение обвинений против экс-президента. 20 июня парламент одобрил заключение комиссии, где говорилось, что Атамбаев, возможно, причастен к шести фактам преступлений: к коррупционным деяниям при реконструкции ТЭЦ Бишкека, коррупционным схемам при реконструкции Исторического музея, незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупции при закупке угля для столичной ТЭЦ, незаконной трансформации и приобретению земельных участков в селах Кой-Таш и Чон Сары-Ой. 25 июня Комитет ЖК по конституционному законодательству направил заключение спецкомиссии с учетом представленных Генпрокуратурой сведений на рассмотрение парламента.

Между тем эксперты выражают опасения по поводу возможной дестабилизации обстановки в стране.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!