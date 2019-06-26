МВД опровергнуло информацию о пропаже 350 жителей Арыси

Эта информация проходила в первый день происшествия. На нее были даны соответствующие опровержения.

Министерство внутренних дел официально заявляет, что распространяемая информация о пропавших без вести трехсот пятидесяти жителях города Арысь не соответствует действительности, передает Zakon.kz.

Эта информация проходила в первый день происшествия. На нее были даны соответствующие опровержения.

Проведенной работой все жители города были эвакуированы и установлены. Пропавших без вести нет.

МВД просит казахстанцев не поддаваться панике и не пользоваться непроверенной информацией, особенно распространяемой через мессенджер Watsapp и социальные сети.

Кроме того, распространение заведомо ложной информации в соответствии законодательством страны влечет уголовную ответственность по статье 274 УК РК.

Официальная информация регулярно распространяется оперативным штабом.

Напомним, что в связи с событиями в городе Арысь работает горячая линия.

Круглосуточно необходимую информацию можно получить в Департаменте по ЧС города Шымкента по номерам: 8 (7252) 44-94-72, 35-33-66, ДЧС Туркестанской области: 8 (7253) 35-83-02; Комитете по ЧС МВД: 8 (7172) 53-32-84, 53-32-79.

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