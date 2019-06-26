Имеющим беззалоговые займы казахстанцам спишут долги и штрафы - Токаев

Также глава государства поручил Нацбанку не допустить впредь подобной ситуации.

Казахстанцам, которые имеют беззалоговые потребительские займы, спишут штрафы и пени. Об этом на церемонии вручения премий СМИ сообщил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Ко мне поступают многочисленные обращения граждан помочь с выплатой потребительских беззалоговых кредитов. Сложилась ситуация, когда наиболее уязвимые в социальном плане граждане в силу разных причин попали в тяжелую жизненную ситуацию, не могут обслуживать взятые на себя кредитные обязательства. Растет долговая нагрузка, снижаются доходы, люди не знают, как рассчитаться с долгами и это проблема для около 500 тыс наших граждан. Размер более 86 % кредитов составляет менее миллиона тенге. Средний размер задолженности около 200 тыс. тенге. Как главе Казахстана, мне нельзя оставаться безучастным, поэтому я поручил правительству в порядке одноразовой акции принять меры. В качестве прямой финансовой помощи за каждого заемщика из вышеназванных мной категорий граждан государство погасит основной долг и начисленные по нему вознаграждание до 300 тыс тенге, - сообщил Токаев.

Это, по его словам, означает, что для 255 тыс. человек будет закрыта полная задолженность, включая основной долг и сумму вознаграждения.

- Что касается остальных , то будет погашена часть долга в размере 300 тысяч тенге и это станет существенной поддержкой и восстановлением платежоспособности и снижения долговой нагрузки, - добавил Президент.

Глава государства также заявил, что сложившаяся ситуация, когда казахстанцы оказались в долговой яме без возможности оплатить кредит, в будущем не должна повториться.

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Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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