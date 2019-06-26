Токаев: Нужно запретить давать кредиты людям с доходом ниже прожиточного минимума

Национальный банк обязан принять жесткие меры регуляторного характера.

На церемонии вручения премий СМИ Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о том, что нынешняя ситуация с потребительскими кредитами не должна больше повториться, передает Zakon.kz.

Глава государства заявил, что сложившаяся ситуация, когда казахстанцы оказались в долговой яме без возможности оплатить кредит, в будущем не должна повториться.

- Сложившаяся ситуация с потребительскими кредитами не должна больше повториться. Национальный банк обязан принять жесткие меры регуляторного характера и усилить ответственность финансовых организации. Необходимо ввести запрет на предоставления займа гражданам с доходом ниже прожиточного минимума во избежания дальнейшего ухудшения финансового состояния, - заключил Токаев.

Ранее стало известно, что Токаев поручил правительству в разовом порядке принять меры по погашению в банках второго уровня и микрофинансовых организациях задолженности по беззалоговым потребительским займам должникам, куда относятся многодетные семьи, семьи, получающие выплаты по случаю потери кормильца, семьи, имеющие детей-инвалидов, инвалидов с детства старше 18 лет, получатели государственной адресной социальной помощи; дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти лет, потерявшие родителей до совершеннолетия. А также поручил принять меры по списанию казахстанцам, имеющим беззалоговые потребительские займы в банках и микрофинансовых организациях, начисленных штрафов и пени по состоянию на 1 июля 2019 года.

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