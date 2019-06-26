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Группа "Казахстанские коммунальные системы" оказала материальную помощь жителям Арыси

Социальная поддержка и благотворительность являются неотъемлемой частью корпоративной культуры "ККС".

Фото : "Казахстанские коммунальные системы"26 июня 2019, 15:59

Группа "Казахстанские коммунальные системы" оказала материальную помощь жителям города Арыси.

Группа компаний "Казахстанские коммунальные системы" выражает искреннее сочувствие пострадавшим жителям города Арысь Туркестанской области. Коллектив "ККС" сопереживает соотечественникам, которых коснулось данное трагическое событие. Оно не оставило равнодушным ни одного работника Группы.

В этой связи, компанией оказана материальная поддержка жителям города Арысь в размере однодневного заработка работников ТОО "Казахстанские коммунальные системы".

Также компания оказала финансовую помощь сотрудникам ТОО "Оңтүстік Жарық Транзит" и ТОО "Энергопоток", работающим в городе Арысь.

Социальная поддержка и благотворительность являются неотъемлемой частью корпоративной культуры "ККС".


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