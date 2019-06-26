Секс-символ казахстанского кино уволился из московского театра

Я иду дальше, работать много и талантливо. И делать я это хочу на своей Родине, заявил актер.

Новый секс-символ казахстанского кино, исполнитель главных ролей в казахстанских фильмах "Бизнесмены" и "Станция судьбы" и актер российских картин "Тренер" и "Золотая орда" Аскар Ильясов объявил об увольнении из московского театра и возвращении на Родину, передает Zakon.kz.

С 17 лет Аскар находился в Москве, где окончил Щукинский институт и успел сыграть в фильме Данилы Козловского "Тренер", а также в масштабном сериале "Золотая орда". Кроме того, он служил в московском Театре сатиры под руководством Александра Ширвиндта. Параллельно успел сыграть в двух фильмах на Родине, покорив сердца миллионов казахстанок своей харизмой, обаянием, мужественностью, рыцарским характером. а также приятным тембром голоса

Казалось бы, он мог продолжить работать на две страны, но озвучил сенсационное заявление о своей будущей карьере.

- Лежа под солнышком, из сердца Москвы, пишу о том, что мой большой московский 6 летний этап подошёл к концу. В 2013ом в Москву прилетел 17 летний парень с большой мечтой поступить в Щуку, сниматься в кино и служить в большом московском театре.Сейчас мне 23 и я чувствую, что у меня не стало мечты, старые исполнились, а новые не рождаются. Я иду дальше, работать много и талантливо. И делать я это хочу на своей Родине. Чувствую, что это нужно делать именно сейчас. Ухожу из Москвы, из театра, из родного мне окружения в разгар вечеринки, - написал Аскар Ильясов.

Тем не менее, он не закрывает дверь в мир, и обещает вернуться.

- Я счастливый и божественно везучий человек, это я понимаю глядя на мое окружение. Мой родной человек, мои друзья, учителя, коллеги я не прощаюсь, - заключил Аскар.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!