Арысь: Сохраняется стабильная опасная обстановка

На 16 улицах города Арысь найдено свыше 70 снарядов.

С участием заместителя министра обороны РК , генерал-майора Бакыт Қурманбаева прошел брифинг по ЧС города Арысь, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области .

Силами министерства обороны организовано по периметру города оцепление (800 человек личного состава ВС РК, использовано более 50 единиц военной техники).

Из них 125 саперов осуществляет разминирование на улицах города, вдоль железной дороги и прилегающей к войсковой части территории. Остальные учавствуют в обеспечении личного состава всем необходимым и оцеплении периметра города и военного городка. В воздухе барражируют три беспилотных аппарата. Они осуществляет мониторинг места возгорания. На сегодняшний день наблюдается 3 тлеющих очага. Крупных взрывов не наблюдается. Тем не менее, сохраняется стабильная опасная обстановка.

Радиационный фон в городе и на прилегающей территории в норме.

Дальнейшее разминирование осложняется проникновением в жилые строения, куда попали неразорвавшиеся снаряды. Допуск саперов в эти помещения будет осуществлен в сопровождении сотрудников прокуратуры, полиции и местных исполнительных органов власти.

В настоящее время на 16 улицах города Арысь найдено свыше 70 снарядов.





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