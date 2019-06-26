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20 украинцев незаконно продали свои органы в Казахстане

Один из них продал почку, чтобы просто жить.

Фото : 112.ua26 июня 2019, 16:46

20 украинцев незаконно продали свои органы в Казахстане. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, передает Segodnya.

По его словам, правоохранители проводят расследование по уголовному производству по факту незаконной торговли органами. Удалось установить, что 20 украинцев продали свои почки.

- За свои органы они получали от 10 до 15 тыс долларов (до 5,5 млн тенге), а вот покупатели почек должны были заплатить уже 150 тыс долларов (более 55 млн тенге) за одну,- сказал Аброськин.

Один из мужчин заявил, что продал почку, чтобы заплатить за проведение операции онкобольной жены, а другой – чтобы просто жить.


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