Призыв алматинца "услышали" - на Мисс Англия запретили макияж и фотошоп

На проблему неестественной красоты девушек обратил внимание модельер Илай Дягилев в 2018 году.

Выбирать самую лучшую участницу без фотошопа и макияжа решили на конкурсе красоты в Великобритании. Впервые в истории конкурса "Мисс Англия" девушки покажут свои лица без косметики, а фотографии пришлют без каких-либо фильтров, ретуши и другой фотообработки, передает Zakon.kz.

Как на самом деле выглядят претендентки на звание "Мисс Англия", уже можно посмотреть в Сети. Победительница конкурса станет представительницей страны на "Мисс мира". Один из организаторов Мисс Англия Энджи Бизли идею с естественными снимками объяснила так:

- В последнее время мы были в шоке от того, что даже девятнадцатилетние конкурсантки увеличивают губы хирургическим путём и колют ботокс, и столько кандидаток приходит с макияжем, который целиком закрывает их естественную красоту, - цитирует ее DailyMail.

Те девушки, кто пройдет этап конкурса "Топ-модель с голым лицом", автоматически попадут в финал. К слову, если присмотреться на уже имеющиеся фото участниц, не все из них естественны. У кого-то заметен татуаж бровей, кто-то увеличил губы. И тем не менее, организаторы такой идеей хотят обратить внимание на проблему транслирования нереальных стандартов красоты.



- Разница между тем, что впечатлительные женщины видят в соцсетях и на телевидении и что видят в реальности, выходит из-под контроля. Поэтому мы решили запустить этот раунд конкурса, - добавила Энджи Бизли.

Добавим, что на проблему неестественной красоты девушек обратил внимание модельер Илай Дягилев в 2018 году.

Алматинец занимается моделингом, изучает иностранные языки, по образованию финансист, работает художником по костюмам, помогает создать целостный образ. Тем не менее, сам он никогда в мужских конкурсах красоты не участвовал. Но в 2018 году он примерил образ девушки из Шымкента Арины Алиевой и отправил свое фото на конкурс Miss virtual Kazakhstan, где уверенно прошел в Топ-16, но далее разоблачил себя.

- К сожалению, у нас не ценят внутреннюю красоту, видят только внешнюю оболочку. Нужно продвигать индивидуальность. Образ Арины Алиевой будет существовать, я хочу, чтобы этот образ запомнился не просто как участницы конкурса, а чтобы это был как некий толчок к тому, чтобы общество пересмотрело взгляды на красоту. Узнав, что в Англии решились на такой шаг, я понимаю, что в мире тоже осознают эту проблему, и мое участие в конкурсе Miss virtual Kazakhstan все-таки внесло свой вклад в изменение мышления людей. Надеюсь, в Казахстане рано или поздно последуют примеру англичан, - прокомментировал Илай Дягилев.

Альберт Ахметов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!