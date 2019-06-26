Димаш Кудайберген выступит на Новой волне в России
Исполнитель опубликовал анонс мероприятия на своей странице в Instagram.
Фото : Instagram26 июня 2019, 17:31
Талантливейший казахстанский певец Димаш Кудайберген выступит на конкурсе "Новая волна" в российском Сочи в качестве специального гостя, передает Zakon.kz.
Исполнитель опубликовал анонс мероприятия на своей странице в Instagram. Известно, что он выступит на открытии конкурса, которое пройдет пройдет 24 августа в 19:00 по московскому времени в концертном зале New Wave Hall в олимпийском парке.
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Уже на следующий день, 25 августа, Димаш примет участие в творческом вечере композитора Игоря Крутого.
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