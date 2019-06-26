Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Димаш Кудайберген выступит на Новой волне в России

Исполнитель опубликовал анонс мероприятия на своей странице в Instagram.

Фото : Instagram26 июня 2019, 17:31

Талантливейший казахстанский певец Димаш Кудайберген выступит на конкурсе "Новая волна" в российском Сочи в качестве специального гостя, передает Zakon.kz.

Исполнитель опубликовал анонс мероприятия на своей странице в Instagram. Известно, что он выступит на открытии конкурса, которое пройдет пройдет 24 августа в 19:00 по московскому времени в концертном зале New Wave Hall в олимпийском парке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

See you in Russia ????????

Публикация от Димаш ҚҰДАЙБЕРГЕН (@kudaibergenov.dimash) 26 Июн 2019 в 2:45 PDT

Уже на следующий день, 25 августа, Димаш примет участие в творческом вечере композитора Игоря Крутого.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты