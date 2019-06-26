Димаш Кудайберген выступит на Новой волне в России

Исполнитель опубликовал анонс мероприятия на своей странице в Instagram.

Талантливейший казахстанский певец Димаш Кудайберген выступит на конкурсе "Новая волна" в российском Сочи в качестве специального гостя, передает Zakon.kz.

Исполнитель опубликовал анонс мероприятия на своей странице в Instagram. Известно, что он выступит на открытии конкурса, которое пройдет пройдет 24 августа в 19:00 по московскому времени в концертном зале New Wave Hall в олимпийском парке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram See you in Russia ???????? Публикация от Димаш ҚҰДАЙБЕРГЕН (@kudaibergenov.dimash) 26 Июн 2019 в 2:45 PDT

Уже на следующий день, 25 августа, Димаш примет участие в творческом вечере композитора Игоря Крутого.

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