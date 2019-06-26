Курс тенге по итогам дневных торгов

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 378,65 тенге за доллар.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

В торгах приняли участие 23 члена KASE.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге составил 378,83 тенге за доллар США при объеме торгов 114 940 тыс. долларов США;

- средневзвешенный курс евро с расчетами Т+0 в тенге составил 430,55 тенге за евро при объеме торгов 400 тыс. евро;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге составил 6,0298 тенге за рубль при объеме торгов 25 000 тыс. рублей;

- средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге составил 54,9631 тенге за юань при объеме торгов 700 тыс. юаней;

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 378,65 тенге за доллар (-0,18 тенге), суммарный объем торгов – 196 190 тыс. USD (+117 477 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 6,0323 тенге за рубль (-0,0232 тенге), суммарный объем торгов – 55 000 тыс. рублей (+45 000 тыс. рублей).

В обменниках доллар продают по 380,9 тенге, рубль - по 6,05, евро - по 433,1 тенге.

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