Рушились крыши домов и разбивались окна, а церковь уцелела после взрывов в Арыси

Отец Дионисий помогал выбираться людям во время трагедии.

После пожара и череды взрывов в Арыси от домов и зданий остались одни руины, но по стечению обстоятельств не пострадала церковь, передает Sputnik Казахстан.

Православный храм в честь Казанской иконы Божией Матери - единственный православный храм в Арыси. В 2018 году было освящено новое здание храма. Его 32-летний настоятель отец Дионисий (в миру Дмитрий Иванов) приехал в Арысь из Алматы и служит здесь уже 10 лет.

- В городе всего один (православный) храм, и я обязан остаться на месте. На меня возложена ответственность быть здесь. К великому удивлению, церковь совершенно не повреждена. В здании трапезной поврежден потолок. Сам храм не пострадал, с Божией помощью. Хотя за церковью буквально в нескольких метрах стоит школа, там выбиты все окна, сильно повреждена кровля, - так объяснил свой поступок не покидать церковь настоятель отец Дионисий.

Вместе с ним в церкви осталась женщина-сторож и молодой помощник.

О том, что священник вывозил людей на своей машине во время взрывов из города, стало известно от его "коллег". Сам отец Дионисий, вспоминая тот страшный понедельник, рассказывает, что точно не помнит, сколько рейсов пришлось сделать и сколько всего людей спаслось благодаря его помощи.

- Сколько смог, столько вывез. Не могу подсчитать, когда над головой летят снаряды – просто пытался больше людей в машину набрать. Около 25 рейсов сделал. Вывозил людей на возвышенность, потому что пошли слухи, будто город будут затоплять – были сведения, что хотят спустить воду с водохранилища Боген, чтобы потушить пожар на складах. Люди бежали в горы, – рассказал он, назвав свой поступок простым "человеческим инстинктом".

Сейчас в городе нет связи, воды и электричества. Назначен комендантский час, и отец Дионисий может ходить только от церкви до дома.

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