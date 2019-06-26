Аким СКО призвал бизнесменов повсеместно внедрять систему безналичных платежей

Все товары и продукты народного потребления должны производится в регионе.

Аким СКО Кумар Аксакалов встретился с представителями бизнес–сообщества региона. Диалоговую площадку организовали в неформальной обстановке. В ходе открытого разговора были обсуждены важные вопросы в сфере предпринимательства, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу СКО.

Сегодня все товары и продукты народного потребления должны производится в регионе. В области 40% бизнеса занято в торговле, 20% в сельском хозяйстве и лишь 4% субъектов бизнеса занимаются производством. Как раз для развития отрасли производства запущен механизм льготного кредитования. Несмотря на хорошие условия, наблюдается слабая активность предпринимателей.

- По программе льготного кредитования в Казахстане выделили 600 млрд. тенге. В СКО только 4 проекта одобрено на сумму 500 млн. тенге. Это крайне мало. Условия оптимальные. Ставка снизилась с 8 до 6%. Расширен перечень приоритетных отраслей до 108 наименований. У предпринимателей есть огромная возможность воспользоваться данным инструментом для развития производства, - подчеркнул аким области.

Также аким области отметил, что борьба с теневой экономикой является приоритетной задачей. Мировая практика показывает, что сокращение оборота наличных денег приводит к снижению теневого бизнеса и коррупции.

- У нас насчитывается 5,6 тыс торговых объектов, в которых установлено всего 1500 пост-терминалов. В регионе ежемесячно на карты поступают 27 млрд. тенге, из которых 22 млрд. тенге обналичиваются. Всего лишь 16% составляют безналичные платежи. Для сокращения данного разрыва, мы должны развивать онлайн и бесконтактные платежи, интернет-банкинг, мобильные приложения. Нужно, чтобы данная система была введена на всех торговых объектах, - обратился к предпринимателям аким СКО.

В течение двух с половиной часов первый руководитель региона отвечал на вопросы представителей бизнес-сообщества, комментировал различные предложения и пожелания, поступающие от предпринимателей. Глава региона призвал бизнес-сообщество инициировать больше своих идей и проектов, направленных на развитие области. Кумар Аксакалов заверил, что со стороны местной исполнительной будет оказана поддержка предпринимателям.

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