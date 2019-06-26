В некоторых дворах еще имеются снаряды, их надо проверить - Умирзак Шукеев

Он уточнил, когда жители Арыси смогут вернутся в свои дома.

26 июня в школе имени Жамбыла в селе Акжол Туркестанской области прошла пресс-конференция с участием акима Туркестанской области Умирзака Шукеева. В мероприятии приняли участие также первый заместитель председателя партии "Нур Отан" Маулен Ашимбаев, заместитель министра обороны РК Бахыт Курманбаев, представитель МЧС, Главный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин, прокурор области, представитель региональной ветеринарной инспекции, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Отвечая на острые вопросы, волнующие народ, глава региона сообщил, что ситуация в Арыси стабилизирована, опасность миновала.

На данный момент ЧС в городе Арыси Арыс полностью под контролем. Представителями Министерства обороны РК, Комитета по ЧС, областного акимата, департамента внутренних дел ведется колоссальная работа. Пожар полностью ликвидирован, проверены улицы и дома.

- Жителей в город Арысь начнем ввозить в конце недели. Точное время сообщим 28 июня. Потому что для полной безопасности населения мы должны полностью очистить город. В некоторых дворах еще имеются снаряды, их надо проверить. Для ввоза жителей город Арысь поделен на 17 секторов. Ответственными за эти сектор закреплен 640 граждан из 16 районов нашей области (1 район - 40 человек). Когда жители вернутся в свои дома, ответственные лица будут производить фото- и видеосъемку нанесенного ущерба. Эти материалы помогут оценить стоимость ущерба. Во время размещения жителей в своих домах, непрерывно будут оказывать услуги служба скорой помощи, работники полиции, департамента по ЧС, соответствующих организаций. Город Арысь будет полностью восстановлен. Поводов для беспокойства нет. Государством арысцам будет оказана вся необходимая помощь. Вместе мы сможем преодолеть эти трудности, - сказал Умирзак Шукеев.

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Свое мнение по поводу ЧС в Арыси выразил и первый заместитель председателя партии "Нур Отан" Маулен Ашимбаев. Он рассказал о гуманитарной помощи, поставляемой из регионов.

- На сегодня помощь поступила из девяти областей. Во всех областях открылись пункты приема помощи арысцам.Это благотворительная акция казахстанцев в поддержку жителей Арыси. В ближайшее время поможем с доставкой строительных материалов, - сказал он.

Нужно отметить, что для ликвидации последствий ЧС акиматом области создан специальный фонд. На данный момент на его счет уже поступило свыше 200 млн. тенге. Доставляется гуманитарная помощь из других регионов. В ближайшее время как только будет оценен нанесенный ущерб, начнутся работы по восстановлению объектов.

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