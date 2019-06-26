Женщина распространяла слухи о бомбе в Арыси, чей взрыв дойдет до Шымкента
По данному факту проводится досудебное расследование по статье "Распространение заведомо ложной информации".
На одном из эвакуационных пунктов города Шымкент жительница города Арысь услышав, что "в Арыси якобы взорвется мощная бомба и дойдет до Шымкента", распространила это сообщение находившимся там гражданам, тем самым вызвав среди них панику, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города Шымкент.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 274 часть 1 "Распространение заведомо ложной информации, то есть распространение заведомо ложной информации, создающей угрозу нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства" УК РК.
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