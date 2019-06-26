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Женщина распространяла слухи о бомбе в Арыси, чей взрыв дойдет до Шымкента

По данному факту проводится досудебное расследование по статье "Распространение заведомо ложной информации".

Фото : Mediabitch26 июня 2019, 20:05

На одном из эвакуационных пунктов города Шымкент жительница города Арысь услышав, что "в Арыси якобы взорвется мощная бомба и дойдет до Шымкента", распространила это сообщение находившимся там гражданам, тем самым вызвав среди них панику, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города Шымкент.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 274 часть 1 "Распространение заведомо ложной информации, то есть распространение заведомо ложной информации, создающей угрозу нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства" УК РК.

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