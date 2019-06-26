Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене
По версии пожарных, причиной взрыва могла стать утечка газа.
Фото : kurier.at26 июня 2019, 21:39
Мощный взрыв прогремел в жилом пятиэтажном доме в четвертом районе Вены, передает ТАСС.
В результате взрыва в австрийской столице на улице Прессгассе дом частично обрушился с лицевой стороны. Взрывная волна была ощутима на нескольких соседних улицах.
Информации о пострадавших пока нет. На месте работают специальные службы. По версии пожарных, причиной взрыва могла стать утечка газа.
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