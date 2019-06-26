Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене

По версии пожарных, причиной взрыва могла стать утечка газа.

Мощный взрыв прогремел в жилом пятиэтажном доме в четвертом районе Вены, передает ТАСС.

В результате взрыва в австрийской столице на улице Прессгассе дом частично обрушился с лицевой стороны. Взрывная волна была ощутима на нескольких соседних улицах.

Информации о пострадавших пока нет. На месте работают специальные службы. По версии пожарных, причиной взрыва могла стать утечка газа.

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