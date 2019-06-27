Артисты ГАТОБ отказались выходить на сцену

С прошлого года вся труппа погрязла в череде судов и разбирательств.

В Алматы артисты Государственного театра оперы и балета отказываются выходить на сцену. 40 сотрудников узнали, что остались без руководителя. Хормейстера, с которым они работали 25 лет, уволили, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Причиной стало отсутствие на рабочем месте больше трех часов. Артисты возмущены. Уверяют, в это время у их руководителя был законный перерыв.

– Мы работаем всегда три часа утром и три часа вечером. Первые три часа она отработала, потом ушла на свой законный перерыв. И в это время заактировали ее отсутствие три часа на рабочем месте. И сразу же составили акт и выписали увольнение ей, - рассказывает артистка хора ГАТОБ им. Абая Екатерина Медведева.

40 артистов хора вспоминают, все началось в конце прошлого года. После смены руководства на хормейстера якобы стали поступать жалобы. С тех пор вся труппа погрязла в череде судов и разбирательств. Коллектив разделился: одни защищали, другие обвиняли. Театр даже подал на свою сотрудницу в суд. Ущерб оценили почти в 200 тысяч тенге. Эти деньги хормейстер якобы незаконно вычитала из окладов сотрудников. Сама руководитель уверяет, к бухгалтерии никакого отношения не имела. Свою правду она теперь пытается доказать в суде. Молчать не намерено и руководство ГАТОБа. Там заявили, к разбирательствам готовы. Уверяют, действовали в рамках закона. А хормейстера уволили по решению комиссии.

– Были жалобы на главного хормейстера, которые были инициированы самими артистами хора, которые они подали в прокуратуру, трудовую инспекцию, министерство культуры. По данным фактам была проведена внутренняя проверка, и она показала, что должностные нарушения имеют место. Это не мое личное мнение, это выводы комиссии, - говорит директор ГАТОБ им. Абая Ая Калиева.

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