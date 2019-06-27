Парень вынес троих детей из горящего дома в Алматинской области

При этом юноша получил резанную травму ноги, и был госпитализирован.

В селе Карабулак Ескельдинского района местный юноша спас из горящего дома троих детей, передает МИА "Казинформ".

- Проходя мимо жилого дома Рыйзабеков Алмас, 1994 года рождения, увидел, что горит жилой дом, о чем сразу сообщил в ДЧС Алматинской области на телефонный номер 101. До прибытия пожарного подразделения, услышав крики детей, юноша бросился в горящий дом, разбив окна, вынес из пожара троих детей, оставшихся без присмотра взрослых: девочек 2005, 2017 годов рождения и мальчика 2012 года рождения, - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

По прибытию на место пожарными было установлено, что открытым огнем горит кухня и крыльцо жилого дома. Пожар ликвидирован в течении получаса, общая площадь пожара составила 27 кв.м. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов.

- Во время совершения героического поступка юноша получил резанную травму ноги, и госпитализирован в центральную районную больницу Ескельдинского района. В данный момент угрозы жизни и здоровью героя нет. Сотрудниками Отдела по ЧС Ескельдинского района дети были переданы родственникам, - добавили в ведомстве.

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